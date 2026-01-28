Bologna Italiano verso il Maccabi | Serve una grande prestazione

Questa sera il Bologna si prepara ad affrontare il Maccabi in una sfida importante. Dopo le ultime partite, la squadra ha cercato di rinnovare la propria attenzione, come richiesto dal tecnico Vincenzo Italiano, concentrandosi su una grande prestazione. I giocatori sono determinati a dimostrare il loro valore e a portare a casa punti fondamentali.

Testa al Maccabi. Il Bologna ha resettato o almeno ha provato a resettare la mente come richiesto da Vincenzo Italiano. Non potrebbe essere altrimenti perché dopo la cocente sconfitta del Ferraris e con impegni così ravvicinati è impossibile non cancellare subito quello che accade per affrontare le prossime sfide. E in questo caso il prossimo ostacolo si chiama appunto Maccabi Tel Aviv, ultimo impegno della fase campionato di un’Europa League che i rossoblù hanno vissuto a fasi alterne: “Dobbiamo pensare subito alla prossima, dato che ogni tre giorni siamo impegnati in partite importanti Importanti come questa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Bologna si prepara a affrontare l'Inter di Cristian Chivu, in una sfida valida per il campionato italiano.

