Allegri al settimo cielo | si avvicina la firma di un top assoluto

Massimiliano Allegri si sente felice perché il suo club sta per firmare un giocatore di altissimo livello. La trattativa sta andando avanti da settimane, e ora sembra arrivata alla fase decisiva. Intanto, il Milan si prepara a sfidare il Pisa in una partita importante, mentre nel mercato si registrano novità importanti che potrebbero cambiare gli equilibri.

Milan pronto a scendere in campo contro il Pisa, ma c’è una super novità di mercato: ecco cosa sta succedendo. Dopo la convincente vittoria contro il Bologna (3-0), il Milan torna in campo questa sera per fare visita al Pisa nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercano importanti punti salvezza, ma i rossoneri sono in formissima e vogliono assolutamente vincere per ridurre il distacco in classifica dall’Inter capolista. Pulisic (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, però, c’è da registrare una importantissima novità di mercato in casa rossonera. Christian Pulisic, che questa sera sarà disponibile dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane, si avvicina a grandi passi al rinnovo con il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri al settimo cielo: si avvicina la firma di un top assoluto Milan, Allegri verso la sfida al Pisa. Pulisic tra rinnovo e voglia di tornare al top. Si avvicina Goretzka? In vista della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, mostrando determinazione e concentrazione. Milan, l’agente è in città: firma un top assoluto Ep 59 - The Disappearance of Lady Frances Carfax - The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast MILANO CORTINA | Klaebo vince anche la 10km, il re del fondo al terzo oro. Primo degli azzurri Carollo che chiude al settimo posto. #ANSA - facebook.com facebook