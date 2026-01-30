Milan l’agente è in città | firma un top assoluto

Il Milan si muove senza sosta. Dopo aver preso Mateta, i rossoneri sono pronti a chiudere un altro grande colpo. L’agente di un top assoluto è in città e sta trattando con il club. La squadra di Pioli vuole rafforzarsi subito, puntando a migliorare ancora di più. I tifosi aspettano di sapere i dettagli, ma intanto le trattative sono in corso.

Il Milan non si ferma più e, dopo Mateta, si avvicina un’altra firma eccellente: le ultime in casa rossonera. In attesa di Mateta e di un difensore centrale, il Milan continua a lavorare duramente sul mercato per allestire una grandissima squadra in vista del futuro. E, per farlo, la prima cosa da fare è blindare i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Max Allegri. Tra questi spicca sicuramente Mike Maignan, che in passato sembrava vicino a un addio ma che ora è pronto a restare a Milano ancora per diverse stagioni. Maignan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’ agente dell’estremo difensore francese classe ’95 sarebbe arrivato in questi minuti a Casa Milan per formalizzare gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Maignan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan si trova ad affrontare una difficile perdita in ambito di mercato, con l'addio di un giocatore di grande rilievo.

