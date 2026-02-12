Milan Allegri verso la sfida al Pisa Pulisic tra rinnovo e voglia di tornare al top Si avvicina Goretzka?

In vista della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, mostrando determinazione e concentrazione. Nel frattempo, Christian Pulisic si trova al centro delle attenzioni: il club sta trattando il rinnovo, ma il giocatore ha voglia di tornare al massimo livello. Per ora, il mercato tiene ancora banco, e si aspetta di capire se Goretzka arriverà a rinforzare la rosa.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Il Milan si prepara a tornare in campo domani sera per la sfida col Pisa di Oscar Hiljemark, valida per la 25^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, ma non sono le uniche parole rilasciate dal mondo Milan. Ma non solo campo, anche diverse notizie di mercato. Nella tarda mattinata di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la prossima gara di campionato del Diavolo contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Rugani, video e sedute per tornare al top: la prima convocazione si avvicina Rugani si allena duramente e studia le immagini della Fiorentina. Milan-Lecce, Allegri pensa al turnover: Pulisic verso il ritorno Il Milan si prepara ad affrontare il match contro il Lecce, valido per la Serie A, dopo la vittoriosa trasferta di Como. Milan, Allegri concede tre giorni di vacanza: il riposo l'arma in più nella corsa scudetto; Milan show a Bologna, 0-3 al Dall'Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina; Bologna-Milan (0-3), le pagelle: Allegri vince senza Leao e Pulisic. Ora l'Inter torna a -5. Passo in avanti verso la Champions League; Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia. Milan, per Allegri Leao non è più un titolare: Rafa verso la panchina anche a Pisa, i tre indizi dati dal tecnico. In conferenza Allegri ha parlato delle condizioni di Leao facendo intendere che potrebbe escluderlo nuovamente dall'undici titolare del Milan a Pisa. Milan, Allegri corre ai ripari: due vanno in panchina, giocherà lui in attacco. In casa Milan è tutto pronto per la sfida contro il Pisa, Allegri sceglie ancora lui dal 1': due top verso la panchina. Allegri detta i tempi: le prossime quattro partite decisive, con questo turno che può essere favorevole Domani c'è #PisaMilan, difficile E sullo spareggio Scudetto dice… Il #Milan di #Allegri all'esame #Pisa: obiettivo, vietato uscire di nuovo di strada #SempreMilan #SerieA

