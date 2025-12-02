Monza in onda il reality girato in Autodromo | chi vince sarà il futuro campione di Formula 3

Monzatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza l'Autodromo è lo scenario di "Road to Race Academy", il nuovo format televisivo che debutta il 4 dicembre alle 23.15, in esclusiva su MotorTrend e Discovery+ e che selezionerà la futura stella della Formula 3. Il progetto, ideato da Puresport e prodotto da Star-M in collaborazione con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

