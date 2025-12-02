Monza in onda il reality girato in Autodromo | chi vince sarà il futuro campione di Formula 3
A Monza l'Autodromo è lo scenario di "Road to Race Academy", il nuovo format televisivo che debutta il 4 dicembre alle 23.15, in esclusiva su MotorTrend e Discovery+ e che selezionerà la futura stella della Formula 3. Il progetto, ideato da Puresport e prodotto da Star-M in collaborazione con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Monza: la squadra da battere in Serie B Ne hanno parlato Marco Genduso, @antoniobua e @dario_correnti in “Dentro il Campo”, la trasmissione di TifosiPalermo dedicata alla Serie B, in onda ogni lunedì alle 21:30 sui nostri canali social. #palermocalcio #ser - facebook.com Vai su Facebook
Monza, in onda il reality girato in Autodromo: chi vince sarà il futuro campione di Formula 3 - A Monza l'Autodromo è lo scenario di "Road to Race Academy", il nuovo format televisivo che debutta il 4 dicembre alle 23. Come scrive monzatoday.it