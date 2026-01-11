All’Autodromo di Monza si progetta il futuro | un polo di ricerca e sviluppo in pista

All’Autodromo di Monza si sta sviluppando un nuovo progetto dedicato alla ricerca e all’innovazione. Oltre alle competizioni automobilistiche, il sito si trasforma in un centro di formazione e sperimentazione, puntando a creare un polo di ricerca e sviluppo in pista. Questa iniziativa mira a valorizzare le potenzialità del territorio e a sostenere l’evoluzione tecnologica nel settore automobilistico.

Monza – Non solo rombo di motori e Gran premi. L'Autodromo di Monza si candida a diventare anche un laboratorio di futuro, formazione e ricerca. È questa la visione che emerge dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, a prima firma della consigliera monzese Martina Sassoli (Noi Moderati), che propone di trasformare il Tempio della velocità in un polo accademico specializzato nell'automotive e nell'ingegneria a ridotto impatto ambientale. Un progetto che guarda al cuore produttivo della Lombardia e al destino delle nuove generazioni. "Il futuro dei giovani è qui".

