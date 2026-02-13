Allarme sfratti nel Riminese | Mille richieste in un anno E la situazione peggiorerà

A Rimini, sono arrivate già mille richieste di sfratto in un solo anno, e la Cisl avverte che la situazione peggiorerà. La causa principale sono le difficoltà economiche causate dalla crisi e dall’aumento dei costi energetici, che hanno portato molte famiglie a fatica a pagare il mutuo o l’affitto. Un dettaglio che evidenzia la gravità del problema: tra le richieste, ci sono anche molti casi di persone con lavori precari o in cassa integrazione.

Un migliaio di richieste di sfratto nel Riminese. "Tanti, troppi", per la Cisl. Che lancia l’allarme su un sistema che sta implodendo. Partiamo dai numeri. Stando ai dati relativi al 2024, la provincia di Rimini si colloca al primo posto in Romagna per tensione abitativa. In altri termini sono stati 236 i provvedimenti di sfratto emessi. Di questi, 147 per morosità incolpevole. Ciò significa che la perdita dell’alloggio è legata alle difficoltà economiche oggettive degli inquilini, non a una volontà ben precisa. Un dato "allarmante" per la Cisl, perché mostra come per le difficoltà economiche nel pagare l’affitto si rischia di finire in strada senza un tetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme sfratti nel Riminese: "Mille richieste in un anno. E la situazione peggiorerà" In pensione con meno certezze: la situazione economico finanziaria peggiorerà per quasi un napoletano su 2 Allarme tumori: mille decessi ogni anno. È la seconda causa di mortalità. Ma le terapie sono sempre più efficaci Ogni anno quasi mille persone a Lecco perdono la vita a causa dei tumori. Contenuti correlati Argomenti discussi: Allarme sfratti nel Riminese: Mille richieste in un anno. E la situazione peggiorerà; Affitti, allarme del Sicet: Crisi strutturale, stop a norme che accelerano gli sfratti. A Rimini 236 casi; Sfratti in Romagna, allarme SICET CISL: Emergenza strutturale e norme insidiose; Sfratti a Ravenna in aumento: +11% in un anno, allarme del SICET CISL Romagna. Affitti, allarme del Sicet: Crisi strutturale, stop a norme che accelerano gli sfratti. A Rimini 236 casiA Rimini 236 sfratti nel 2024 e 979 richieste di esecuzione. Il sindacato: Senza nuovi alloggi pubblici si colpiscono le famiglie più fragili ... riminitoday.it Rimini al primo posto in Romagna per sfratti. Cisl: nuovo DDL colpisce famiglieIl mercato abitativo nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena è ormai avviato verso una crisi strutturale senza precedenti. A lanciare l’allarme è Luca Giacobbe, Segretario Generale del SICET ... msn.com SFRATTI - L'allarme di Luca Giacobbe del Sicet Cisl Romagna: “L'emergenza è strutturale e le norme insidiose. Si rischia emergenza sociale” - facebook.com facebook Sono 236 i provvedimenti di sfratto emessi in provincia di Rimini. L'allarme del Sicet #Rimini #Attualita x.com