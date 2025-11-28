In pensione con meno certezze | la situazione economico finanziaria peggiorerà per quasi un napoletano su 2

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 42% dei cittadini residenti in provincia di Napoli ritiene che la propria situazione economica e finanziaria peggiorerà una volta raggiunta la pensione, mentre per circa la metà (45%) non ci saranno cambiamenti. Solo il 14% si aspetta un miglioramento.È quanto emerge dall’Osservatorio Look to. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pensione meno certezze situazionePensioni: più della metà non arriva a 1.000 euro e alle donne va peggio - Secondo l’Inps le disparità si ripercuotono sull’assegno previdenziale: solo l’1% del fronte femminile supera i 3mila euro mensili ... Da giornaledibrescia.it

Pensione meno di 1000 euro/ Le disuguaglianze allarmanti, rischi al Sud - In Italia in molti vivono con una pensione a meno di 1000 euro al mese, il Sud è a rischio povertà. Scrive ilsussidiario.net

Pensioni, novità e dati Inps: per una donna su due meno di 1000 euro al mese in Veneto - Nuovi dati sulla previdenza danno un ulteriore contributo al dibattito in corso sulla riforma pensioni che il premier Matteo Renzi ha promesso di realizzare entro il 2016 anche se ancora il ministro ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Pensione Meno Certezze Situazione