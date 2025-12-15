Allarme per il paradiso del turismo | Il mare si mangia l’isola dell’Amore

L’Isola dell’Amore, rinomato paradiso turistico, è in allarme a causa dell’avanzare del mare che minaccia di erodere le sue coste e le strutture costruite durante l’estate. Troni, capanni e ricordi di un’estate passata si dissolvono nella risacca, simboli di un equilibrio fragile tra natura e attività umana.

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme per il paradiso del turismo: “Il mare si mangia l’isola dell’Amore” Ferrara, 15 dicembre 2025 – Alla fine ci ha pensato il mare a portarsi via tronchi e capanni che erano stato costruiti durante l’estate dai ‘pirati’ dell ’isola dell’Amore, avvinghiati alla tradizione dei roghi, abbracci nella risacca, bagliori nella notte. Con le ultime mareggiate le onde hanno scavato, si sono mangiate una decina di metri di spiaggia lungo un fronte di un centinaio di metri. Si è salvata la spiaggia con gli ombrelloni che la locanda gestita da Erik Scabbia, il guardiano del faro di Goro, mette a disposizione per i turisti durante la stagione. Da quella spiaggia, una sorta da baia naturale, avanzi lungo la riva a piedi per qualche centinaio di metri. Ilrestodelcarlino.it 360* di paradiso Turismo, Sarli (Apt Basilicata): "Metapontino paradiso per amanti del mare" - Mare cristallino insignito dalle Bandiere Blu, storia millenaria, entroterra ricco di borghi medievali e un'offerta turistica che spazia dagli sport acquatici agli eventi ... lagazzettadelmezzogiorno.it “Destinazione paradiso” trent’anni dopo: Grignani per fortuna non ha mai cambiato rotta- - facebook.com facebook