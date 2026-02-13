Arezzo, 13 febbraio 2026 – Silvia Clarelli, giovane agricoltrice di Castiglionese, riceve l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti per aver avviato un progetto innovativo di agricoltura sostenibile che utilizza tecnologie digitali per ridurre l’impatto ambientale.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’ Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti. Fondamentale il ruolo dei giovani per la sostenibilità e competitività dell’agricoltura. Ha trasformato l’eredità di suo nonno in un progetto giovane e radicato, dove creatività e agricoltura si incontrano per dare vita a prodotti autentici e sostenibili. Stiamo parlando di Silvia Clarelli, una giovane donna con due passioni: l’arte, si è laureata in storia dell’arte alcuni anni fa, e l’agricoltura dove ha gettato le basi per il proprio lavoro aprendo un mulino-laboratorio (unico della zona) macinando il proprio grano con cui produce vari formati di pasta e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

