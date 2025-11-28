Oscar gree Toscana 2025 | trionfa Silvia Clarelli con l' arte della farina

Arezzo si aggiudica il premio nella categoria Campagna Amica con la storica dell’arte Silvia Clarelli. Dagli ortaggi in miniatura di Manuel Brasini alle serre intelligenti di Stefano Bondielli, dal mulino laboratorio della storica dell’arte Silvia Clarelli, al vivaio sociale di Emanuele Martini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

