Si chiama "UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza" ed è un progetto di orientamento al lavoro che il Comune di Modena rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, diplomati o laureati, e che prende il via a partire da febbraio con quattro percorsi tematici gratuiti, costruiti insieme alle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Più telecamere e intelligenza artificiale, il Comune investe 60mila euro per la sicurezza

Leggi anche: Smartphone, fake news e intelligenza artificiale: al via un corso gratuito con il progetto "Digitale facile"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Digitale, green, impresa e intelligenza artificiale: il Comune investe sui giovani con UpskillYOUng; Lavoro, nel 2026 crescita trainata da digitale e automazione; Chief Artificial Intelligence Officer: la nuova leadership che l’IA porta in azienda. Con Fabio Moioli; Camera di Commercio: Fondi mirati a chi utilizza l’intelligenza artificiale.

Digitale e green. Ecco il bando da un milione - "Le imprese marchigiane che scelgono la strada dell’innovazione sono numerose, ma si assestano ancora su una tecnologia media o bassa... ilrestodelcarlino.it

Digitale, corsa sprint agli obiettivi Ue 2030 - Il 2025 segna un'accelerazione della trasformazione tech delle imprese italiane. repubblica.it