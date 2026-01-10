Digitale green impresa e intelligenza artificiale | il Comune investe sui giovani con UpskillYOUng
Si chiama "UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza" ed è un progetto di orientamento al lavoro che il Comune di Modena rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, diplomati o laureati, e che prende il via a partire da febbraio con quattro percorsi tematici gratuiti, costruiti insieme alle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Più telecamere e intelligenza artificiale, il Comune investe 60mila euro per la sicurezza
Leggi anche: Smartphone, fake news e intelligenza artificiale: al via un corso gratuito con il progetto "Digitale facile"
Digitale, green, impresa e intelligenza artificiale: il Comune investe sui giovani con UpskillYOUng; Lavoro, nel 2026 crescita trainata da digitale e automazione; Chief Artificial Intelligence Officer: la nuova leadership che l’IA porta in azienda. Con Fabio Moioli; Camera di Commercio: Fondi mirati a chi utilizza l’intelligenza artificiale.
Digitale e green. Ecco il bando da un milione - "Le imprese marchigiane che scelgono la strada dell’innovazione sono numerose, ma si assestano ancora su una tecnologia media o bassa... ilrestodelcarlino.it
Digitale, corsa sprint agli obiettivi Ue 2030 - Il 2025 segna un'accelerazione della trasformazione tech delle imprese italiane. repubblica.it
Intelligenza Artificiale cresce nelle PMI italiane e nella coscienza collettiva degli italiani - Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale segna un’accelerazione senza precedenti nelle piccole e medie imprese italiane: l’adozione sale al 27%, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente. agoravox.it
: . . . I PID Lab sono i nuovi spazi di innovazione dei Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, nati per accompagnare imprese e organizzazioni nella transizione digitale e green attraverso un approccio esperien - facebook.com facebook
Digitale + green per le MPMI di #Caltanissetta Al via il Bando Doppia Transizione 2025: contributi per innovazione tecnologica, #sostenibilità ed efficienza energetica. Domande dal 31/12/2025 al 31/01/2026 su ReStart #Transizione40 #Transizione50 #PID x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.