Il giovane pianista barese Davide Dentuti suona Beethoven Chopin Ravel e Rachmaninov

Baritoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si dice che il buongiorno si vede dal mattino. E con Davide Dentuti, diciottenne pianista in grande ascesa, la giornata risulta radiosa sin dall’alba. Rivelatosi un prodigio già da bambino, Dentuti è il prossimo protagonista della coda autunnale del Festival pianistico Fausto Zadra, che per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

