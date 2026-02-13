Alberto Fiorin imita Marco Polo viaggiando fino in Cina in bicicletta

Alberto Fiorin ha deciso di attraversare l’Europa e l’Asia in bicicletta, ispirato dalla passione per le grandi avventure. La sua meta finale è la Cina, un viaggio che dura da mesi e che gli permette di scoprire paesaggi sconosciuti e culture diverse. Fiorin, che ha già percorso centinaia di chilometri, spiega che il desiderio di viaggiare lentamente e di vivere ogni momento lo spinge avanti. La sua impresa ricorda le esplorazioni di Marco Polo, ma con un tocco personale e un forte senso di libertà.

Cosa spinge una persona a salire in bicicletta e pedalare fino in Cina? La voglia di scoprire, di ricordare, di attraversare il mondo lentamente. Alberto Fiorin ha compiuto un’impresa straordinaria: oltre 10.300 chilometri in 100 giorni, pedalando da Venezia a Pechino, in un viaggio ispirato a Marco Polo, a 700 anni dalla sua morte. Lo speciale ciclista, sarà a San Giorgio di Nogaro, venerdì 20 febbraio, alle 18.00, nella Sala Conferenze di Villa Dora, per offrire un racconto emozionante, che unisce il viaggio lento, la bicicletta, paesaggi, incontri e la memoria storica. Parteciperanno allo speciale incontro, Il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate; l' Assessore alla Cultura, Alessio Cristin e i rappresentanti degli organizzatori, Lodovico Rustico dell'Associazione Ad Undecimum e Lorenzo Apollonia della Fiab.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Marco Polo a pedali, conclusa l’impresa di Fiorin e Facchinetti.(Arv) Venezia 30 ott. 2024 - Partiti il 25 aprile da Venezia e giunti a Pechino, al Ponte di Marco Polo, il 1° agosto dopo aver attraversato una delle Vie della Seta che ha toccato i centri ... ansa.it

Dalla Laguna veneta a Pechino in bicicletta, sulle orme di Marco PoloDa Venezia a Pechino in bicicletta in occasione del 700esimo anniversario della morte di Marco Polo. 10.500 chilometri percorsi in tre mesi e mezzo, pedalando tra le 6 e le 10 ore al giorno. 13 le ... rainews.it

