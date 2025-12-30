la cina imita spacex con landspace la corsa allo spazio continua

La Cina si avvicina sempre di più agli standard delle aziende spaziali occidentali, con LandSpace che imita SpaceX. Incorporando elementi come l'uso di acciaio inossidabile e motori methalox, l'azienda mira a migliorare le proprie capacità di lancio. Questa evoluzione evidenzia un progressivo allineamento tra le tecnologie spaziali cinesi e quelle di leader come SpaceX, sottolineando l'intensificarsi della competizione internazionale nel settore spaziale.

“Hanno aggiunto aspetti della Starship all’architettura del Falcon 9, come l’uso di acciaio inossidabile e methalox, il che gli consentirebbe di battere il Falcon 9. Ma Starship è un’altra categoria”. Di quanto LandSpace sia potenzialmente pericolosa per le strategie di SpaceX ne è perfettamente consapevole anche Elon Musk. Era ottobre quando il tycoon parlava in questo modo della rivale cinese, che non fa mistero di voler copiare l’azienda americana. Più nello specifico, vuole replicare il razzo Falcon-9 con il suo Zhuque-3. “Dopo averlo studiato, ne riconosciamo la razionalità: questo è apprendimento, non imitazione”, ha precisato il vice capo progettista Dong Kai in una recente intervista. 🔗 Leggi su Formiche.net

