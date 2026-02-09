Al San Giorgio debutta Scotch spettacolo di danza per bambini e bambine

Questa sera al teatro San Giorgio debutta “Scotch”, uno spettacolo di danza dedicato ai più piccoli. La compagnia ABC – Allegra Brigata Cinematica presenta uno spettacolo pensato per bambini tra i 2 e i 4 anni, con protagonista Serena Marossi. La performance promette di coinvolgere i bambini in un viaggio tra musica e movimento, creando un momento di intrattenimento pensato appositamente per loro.

Debutta il 22 febbraio “Scotch”, la nuova produzione di ABC – Allegra Brigata Cinematica, spettacolo di danza per bambine e bambini dai 2 ai 4 anni di e con Serena Marossi. Quinta produzione della compagnia dedicata all’infanzia, Scotch fa il suo debutto a Teatro Prova a Bergamo all’interno della rassegna Giocarteatro portando in scena una storia che parte da un oggetto semplice, quotidiano, un rotolo di scotch, trasformandolo in un compagno di giochi, una fonte inesauribile di possibilità di movimento. La protagonista si sveglia nella sua camera e, come ogni giorno, comincia a giocare in un caleidoscopio di movimenti e suoni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su San Giorgio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Giorgio

Argomenti discussi: Volley, Serie B1 – Il girone di ritorno della Pallavolo San Giorgio parte da Scandicci; Calciomercato: Imputato è gialloblù; Si chiude il mercato: il Modena cede Massolin all’Inter (le cifre), l’asse Sassuolo-Marsiglia e anche il Carpi acquista; Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio riparte da Scandicci con un successo al tiebreak.

Teatro Prova, al San Giorgio debutta Un condominio – Vicini troppo lontaniBergamo. Domenica 16 novembre 2025 alle 16.30 al Teatro San Giorgio di Bergamo, nell’ambito della rassegna Giocarteatro, debutta Un condominio – Vicini troppo lontani, il nuovo spettacolo di Teatro ... bergamonews.it

Chiesa San Giorgio. facebook

I canti dell'isola Verso San Giorgio e Punta della Dogana, Venezia 1929 Virgilio Guidi x.com