Centro di gravità permanente omaggio a Franco Battiato | lo spettacolo in scena al Teatro Al Massimo
Il 21 dicembre alle ore 21, il Teatro Al Massimo di Palermo ospiterà
A Palermo un evento unico, dalla forte componente evocativa ”Centro di gravità permanente- Omaggio a Franco Battiato”, di scena al Teatro “”Al Massimo” di Palermo il 21 dicembre alle ore 21. Uno spettacolo imperdibile ideato, scritto diretto e interpretato dal cantautore catanese Fabio Abate. Palermotoday.it
Centro Ri-Creativo: un giorno allo Zero Gravity di Torino Il Centro Ri-Creativo propone una giornata speciale dedicata ai ragazzi: lunedì 22 dicembre è in programma l’uscita allo Zero-Gravity di Torino, un’esperienza all’insegna del movimento, del gioco e dell - facebook.com facebook