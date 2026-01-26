Al Miles Jazz Club la voce dell’anima omaggio a Mia Martini

Al Miles Jazz Club, si rende omaggio a Mia Martini con una serata dedicata alla sua musica e al suo percorso. Un’occasione per riscoprire la profondità delle sue interpretazioni e l’autenticità delle sue emozioni. Un momento di riflessione e ascolto, in cui la voce dell’anima di Mia Martini si fa ancora una volta protagonista, lasciando il pubblico immerso nella sua poesia e nel suo spirito.

Una serata intensa, profonda, necessaria. Mia Martini non è stata solo una cantante, ma un’anima che ha saputo trasformare il dolore in poesia, la fragilità in forza, la voce in verità assoluta. Sul palco del Miles Jazz Club, le sue canzoni rivivranno in una veste jazz raffinata e rispettosa, capace di esaltarne l’emozione senza tradirne l’essenza. Brani immortali, sussurrati e gridati, che ancora oggi sanno attraversare il cuore e restare sospesi nell’aria. Un omaggio sentito, elegante, carico di pathos, dove la musica diventa racconto e memoria. Sul palco Lucia Caminita, voce; Benny Amoroso, tromba e arrangiamenti; Giovanni Conte, pianoforte; Fulvio Buccafusco, contrabbasso; Maurizio Gula, batteria.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Omaggio a Giorgio Gaber, la serata al Miles Jazz Club Leggi anche: Omaggio a Ray Charles al Miles Jazz Club: il live La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Omaggio a John Scofield, i Blackout reinterpretano il repertorio di uno dei chitarristi più influenti del jazz; Bergamo Jazz, musica anche fuori dai teatri: si ascolta al museo e al cinema; Ferrara in Jazz, secondo round; Viaggio nella musica italiana al Miles Davis: le canzoni dagli anni ’60 in poi risuonano in chiave jazz. La Città del Jazz celebra Miles Davis al Teatro Camploy: «Appuntamento di valore con ospiti italiani ed internazionali»Verona rende omaggio al genio che ha cambiato la storia del jazz con cinque serate di grande musica tra tradizione e innovazione ... veronasera.it Cosa rende Miles Davis il più grande trasformista del jazz Da Birth of the Cool a Tutu, un percorso affascinante tra le svolte musicali che hanno definito quarant’anni di jazz. Un racconto guidato da musicisti appassionati, tra ascolti, analisi e musica dal vivo, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.