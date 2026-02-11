Savignano | 175 bambini imparano il rispetto e l’empatia con i cani al centro commerciale

Oggi a Savignano sul Rubicone, più di 175 bambini hanno partecipato a una lezione speciale al centro commerciale Romagna Shopping Valley. L’obiettivo era insegnare ai più giovani il rispetto e l’empatia verso i cani. L’iniziativa, organizzata dalla scuola Hippodog Cesena, ha visto i bambini coinvolti in attività pratiche con i cani, per imparare a relazionarsi nel modo giusto con gli animali domestici. È stata una giornata diversa dal solito, che ha riscosso grande successo tra i partecipanti.

Un'insolita lezione di educazione cinofila ha coinvolto oltre 175 bambini di Savignano sul Rubicone presso Romagna Shopping Valley, grazie all'iniziativa di Hippodog Cesena, una scuola specializzata. L'esperienza, svoltasi martedì 10 febbraio 2026, ha mirato a promuovere il rispetto, l'empatia e la responsabilità attraverso l'interazione con dieci cani appositamente selezionati, trasformando un centro commerciale in un vivace laboratorio di apprendimento relazionale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di dieci classi delle scuole elementari Ilario Fioravanti e Dante Alighieri, portando un'ondata di entusiasmo e curiosità tra i più piccoli.

