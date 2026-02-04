Al Meyer nasce un Centro musicale per la riabilitazione uditiva dei bambini

Al Meyer nasce un nuovo centro dedicato alla riabilitazione uditiva dei bambini. L’ospedale pediatrico ha aperto una struttura speciale per aiutare i piccoli con gravi problemi di udito e impianti cocleari. Ora i bambini potranno ricevere assistenza più mirata e migliorare la loro capacità di ascolto.

All'ospedale pediatrico Meyer nasce un nuovo Centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare. Un luogo dove musica e scienza si incontrano per aiutare i più piccoli. Il Centro è ospitato nei bellissimi spazi dell’Educational.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

