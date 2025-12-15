Polizia locale tra bus e fermate Il Comune | Abbiamo azzerato le aggressioni

Il Comune di Genova ha presentato i risultati del progetto 'sicurezza in movimento', avviato in collaborazione con Amt e la polizia locale, per contrastare le aggressioni a bordo degli autobus. I dati indicano un miglioramento nella sicurezza dei passeggeri, con l'obiettivo di garantire un servizio pubblico più sicuro e sereno.

Il Comune di Genova ha reso noti i dati relativi al progetto 'sicurezza in movimento', nato per contrastare il fenomeno delle aggressioni a bordo degli autobus e realizzato in collaborazione tra Amt e polizia locale. Polizia locale sui bus: quanti contolli sono stati fattiTra il 29 novembre e il.

