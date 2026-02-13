aj styles in trattativa per il rinnovo con la wwe

AJ Styles sta negoziando il rinnovo del suo contratto con la WWE, dopo aver partecipato all’ultimo evento a Riyad. La sua uscita dal palco ha segnato la fine di un percorso importante, ma il wrestler continua a essere uno dei protagonisti della federazione. Con l’esperienza accumulata, Styles potrebbe assumere ruoli di maggiore responsabilità all’interno della compagnia.

L'addio sul palco di Riyad ha chiuso un capitolo intenso, ma il legame tra AJ Styles e la WWE resta vivo e orientato a nuove responsabilità. L’orizzonte è quello di valorizzare l’esperienza accumulata nel corso degli anni, offrendo al contempo nuove opportunità per contribuire allo sviluppo dei talenti e alla crescita del roster, sia di NXT sia del main roster. Secondo fonti attendibili, la dirigenza e Styles hanno avviato colloqui concreti per trasformare il suo coinvolgimento da atleta a ruolo chiave nel backoffice. Il contratto da lottatore scadrà entro la fine di febbraio, e l’obiettivo della WWE è consolidare Styles come produttore o talent scout, in grado di mettere a sistema la sua visione del wrestling nelle strutture di sviluppo e nel roster principale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

