WWE | AJ Styles mette in palio la carriera a Royal Rumble con Gunther

AJ Styles si prepara ad affrontare Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita. La sfida è particolarmente importante, poiché Styles ha dichiarato che, in caso di sconfitta, sarà costretto al ritiro. Questo match rappresenta una delle sfide più significative della sua carriera, con un risultato che potrebbe cambiare il suo futuro nel mondo della WWE.

AJ Styles ha accettato la sfida più rischiosa della sua carriera: affronterà Gunther alla Royal Rumble del 31 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, con la stipulazione che se dovesse perdere sarà costretto al ritiro. La faida nata dopo il ritiro di John Cena. La rivalità tra i due è esplosa nelle settimane successive alla vittoria di Gunther su John Cena nel suo match di ritiro a Saturday Night's Main Event lo scorso dicembre. Il Ring General non ha perso occasione per vantarsi della sua impresa a Raw, attirando le ire di AJ Styles, storico rivale di Cena. I due si sono affrontati la scorsa settimana a Raw da Berlino, in un match in cui Styles sembrava avere la meglio dopo aver costretto Gunther a cedere alla Calf Crusher, ma il tap out è avvenuto alle spalle dell'arbitro.

