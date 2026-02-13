Agrigento | impiegato pubblico arrestato scoperto laboratorio di fucili potenziati illegalmente

A Montallegro, in provincia di Agrigento, un impiegato pubblico è stato arrestato perché aveva creato un laboratorio di armi clandestine. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva modificato fucili ad aria compressa, rendendoli molto più potenti. Questa attività illegale, che durava da mesi, era nascosta in un garage della sua casa. La scoperta è arrivata grazie a un’indagine condotta negli ultimi giorni.

Montallegro, un "hobby" letale: impiegato pubblico arrestato per un laboratorio di armi clandestine. Un impiegato pubblico di Montallegro, in provincia di Agrigento, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver confessato di aver modificato fucili ad aria compressa, aumentandone significativamente la potenza. L'uomo, 56 anni, ha descritto l'attività come un semplice passatempo, un "gioco", rivelando un inquietante laboratorio allestito nella sua abitazione. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di due fucili alterati, dell'attrezzatura per la modifica e di quasi duemila pallini di varia grammatura.

