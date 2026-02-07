Colorno florivivaista arrestato | scoperto un laboratorio di marijuana nel cuore della Bassa Parmense

Gli agenti hanno fatto irruzione in un’abitazione di Colorno e hanno trovato un laboratorio di marijuana nascosto tra le piante e i fiori. Il florovivaista che gestiva il laboratorio è stato arrestato. La scoperta ha sorpreso tutta la comunità, che conosceva l’uomo come un professionista del settore. La polizia ha sequestrato tutto il materiale e ora indaga sui motivi dietro questa attività illegale.

Il cuore della Bassa Parmense è stato scosso dalla scoperta di un vero e proprio laboratorio di marijuana all'interno di un'abitazione a Colorno, un piccolo centro noto per la sua vivace attività florovivaistica. Un florivivaista locale, la cui identità è stata al momento mantenuta riservata dalle autorità, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Parma, segnando un duro colpo alla rete di traffico di stupefaccenti che si annida nel territorio. L'operazione, denominata "Drug Store", si inserisce in un contesto di crescente attività di contrasto alla diffusione di sostanze illecite nella provincia, con un bilancio di sequestri che negli ultimi due mesi ha visto coinvolti ingenti quantitativi di diverse droghe.

