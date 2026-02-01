Perde il controllo del trattore e si ribalta | paura per un ragazzo

Un giovane ha perso il controllo del trattore e si è ribaltato sulla strada tra Gussago e Civine. L’incidente è avvenuto lungo una strada di tornanti, creando paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero è atterrato a valle, nella frazione di Navezze, per aiutare a trasportare il ragazzo in ospedale. Per fortuna, nonostante la paura, le sue condizioni sembrano non essere gravi.

L’elicottero atterrato a valle, nella frazione di Navezze, ha attirato l'attenzione di molti. Poco prima, lungo la strada che collega Gussago a Civine, un giovane alla guida di un trattore aveva perso il controllo del mezzo, ribaltandosi in un tratto di tornanti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, attorno alle 10.30, e ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Brescia. Il ferito è stato stabilizzato sul luogo dell'incidente e poi trasferito all'ospedale Civile di Brescia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Gussago Civine

Paura oggi sul Romito, dove un'auto guidata da un uomo di 65 anni si è ribaltata poco prima delle 12.

