Follia in pieno centro a Massa aggredito il comandante della polizia municipale
Massa, 30 novembre 2025 – Non c’è nemmeno da dire che questo gesto deve essere censurato. Un giovane esagitato si è reso protagonista di una vera e propria aggressione ai danni del comandante della polizia municipale di Massa, Giuliano Vitali. La vittima poi è andata all’ospedale per farsi visitare. Una giornata particolarmente difficile quella che ha dovuto vivere il comandante Vitali, venerdì scorso. Il racconto. Ce lo racconta direttamente lui: “Erano circa le 8 della mattina, quando mi sono recato al lavoro. Una volta arrivato davanti al comando provinciale, mi sono imbattuto su una persona che stava inveendo contro la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Follia in pieno centro a Massa, aggredito il comandante della polizia municipale - “Ha iniziato a insultare le donne con frasi sessiste poi mi ha colpito”. Riporta lanazione.it
Coperto di sangue, follia in centro - Coperto di sangue e completamente fuori di sé: così un giovane uomo ieri si è presentato in strada in pieno centro, causando il panico tra i passanti. Secondo ilrestodelcarlino.it