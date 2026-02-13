Stasera, il palinsesto televisivo si apre con lo speciale di Affari Tuoi dedicato a San Valentino, che Rai1 trasmette per festeggiare la giornata degli innamorati. La scelta nasce dall’interesse di offrire un programma che combina divertimento e romanticismo, attirando così un pubblico ampio. Accanto a questo, Rai2 propone le Olimpiadi, un evento che coinvolge milioni di spettatori appassionati di sport. Su Canale 5, invece, va in onda Io sono Farah, un programma che racconta la storia di una giovane donna che cerca di superare le difficoltà quotidiane. Rete4 completa il quadro con Quarto Grado, un approfond

La serata televisiva di venerdì 13 febbraio 2026 propone un palinsesto variegato su Rai e Mediaset, con speciali, sport, cinema, fiction e approfondimento: ecco tutti i programmi e la guida completa per scegliere che cosa vedere in tv stasera. Rai1 dedica la prima serata a un evento pensato per la vigilia di San Valentino, Rai2 continua con le dirette delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, mentre Rai3 propone un film di forte impatto emotivo. Sui canali Mediaset Canale5 punta su una fiction già consolidata nel palinsesto, Rete4 analizza casi di cronaca e Italia1 porta in scena un’avventura cinematografica di largo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, le anticipazioni dei programmi tv e la guida completa, da Affari Tuoi (speciale San Valentino) a Io sono Farah

Approfondimenti su affari tuoi

Ecco la guida dei programmi televisivi in prima serata di martedì 20 gennaio 2026.

Ecco la guida dei programmi televisivi in onda stasera, venerdì 12 dicembre 2025.

Ultime notizie su affari tuoi

Argomenti discussi: Arte, bici, cucina: Pesaro è diventata una città davvero interessante, da scoprire in un weekend; Cosa vedere e cosa fare in Calabria a Maggio; Cosa vedere a Olbia: 10 attrazioni da non perdere; Rotterdam: cosa vedere in un weekend.

Benedetta Parodi. Nat King Cole · L-O-V-E. Abito numero uno, due, o tre Questa sera sarò ospite insieme a Fabio ad “Affari tuoi” e sono molto indecisa… Cosa mi metto Aspetto consigli @gennyofficial @ateliereme - facebook.com facebook

#AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com