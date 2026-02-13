AEW torna a Londra | annunciato l' evento All In

L'AEW ha annunciato che il suo evento All In tornerà a Londra nel 2026, portando il grande spettacolo nel Wembley Stadium durante l’estate. La decisione nasce dall’afflusso di tifosi e dall’interesse cresciuto per questo show, che ha già attirato migliaia di spettatori nelle edizioni precedenti.

All In London torna a essere protagonista nel 2026, con Wembley Stadium chiamato a ospitare l’appuntamento estivo della AEW. Dopo una stagione itinerante che ha attraversato il Texas, la federazione concentra l’attenzione sul pubblico europeo, puntando su una cornice di grande impatto che confermi la rilevanza del brand nel panorama internazionale. È stato annunciato ufficialmente che All In London tornerà a capitolare l’erba di Wembley Stadium, affidando all’impianto londinese la cornice di un evento che si propone come pietra miliare dell’estate wrestling. L’annuncio, diffuso il 12 febbraio, sottolinea l’intento di replicare i successi degli anni precedenti e di rafforzare la presenza della AEW sul territorio europeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La AEW torna a Wembley, arriva l’annuncio di All In *UFFICIALE*La AEW ha saltato la tappa Wembley nel 2025, facendo intuire un ritorno per quest’anno: la location scelta è stata Arlington, in Texas, che ha accolto solo 22.000 fan. Ieri sera, invece, la AEW ha ... spaziowrestling.it

