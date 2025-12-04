Eurovision | Israele resterà in gara Mentre quattro Paesi hanno annunciato che boicotteranno l’evento

Israele non sarà esclusa da Eurovision Song Contest. Mentre Spagna, Irlanda e Olanda hanno annunciato che boicotteranno l'Eurovision Song Contest proprio perché Israele ma resterà in gara nella manifestazione prevista per maggio 2026 a Vienna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Eurovision: Israele resterà in gara. Mentre quattro Paesi hanno annunciato che boicotteranno l’evento

