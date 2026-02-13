Dakota Kai, licenziata dalla WWE, sta valutando di unirsi all’AEW. La decisione arriva dopo aver perso il lavoro e ora cerca nuove opportunità nel mondo del wrestling. La wrestler ha detto di essere aperta a collaborare con la federazione, che potrebbe offrirle una nuova piattaforma per tornare in azione.

Dopo il licenziamento dalla WWE, Dakota Kai è forse uno dei nomi più “grossi” a non essersi ancora accasata in un’altra compagnia. Con AEW e TNA alla finestra, sicuramente l’atleta neozelandese ha diverse opzioni tra cui scegliere. Parlando ai microfoni di Busted Open Radio, Dakota Kai ha affrontato il tema, discutendo delle possibilità e del suo futuro nel wrestling. Le dichiarazioni di Dakota Kai sul futuro. Sebbene la ragazza non abbia confermato le trattative con nessuna promotion, ha reso chiaro il fatto di starsi guardando intorno con vivo interesse: “ Quando tornerò al wrestling, la TNA e la AEW, così come tante altre compagnie hanno talenti che non vedo l’ora di affrontare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Dakota Kai parla della possibilità di unirsi alla federazione

