AEW | Paramount entra in guerra contro Netflix per il futuro digitale della federazione

Paramount ha avviato una strategia per contrastare l’interesse di Netflix nell’acquisizione degli asset Warner Bros Discovery, influenzando il futuro streaming della AEW. Questa mossa potrebbe compromettere la presenza della federazione su HBO Max, segnando un cambiamento importante nel panorama digitale e nelle alleanze tra le piattaforme di streaming. La situazione evidenzia le sfide e le tensioni nel settore dell’intrattenimento digitale, determinando possibili ripercussioni sul futuro della AEW.

Il futuro streaming a lungo termine della AEW subisce un nuovo, clamoroso colpo di scena. Paramount ha infatti avviato un'offensiva totale per impedire a Netflix di acquisire gli asset degli studios della Warner Bros Discovery ( WBD ), un'operazione che potrebbe mettere seriamente a rischio la presenza della AEW su HBO Max. In una drammatica escalation, il CEO di Paramount, David Ellison, ha diffuso una durissima lettera pubblica agli azionisti di WBD il 12 gennaio 2026, confermando l'intenzione dell'azienda di nominare propri membri nel consiglio di amministrazione, avviare una causa legale e contestare formalmente l'accordo con Netflix.

