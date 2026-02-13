Aerei sciopero del 16 rinviato al 26 2

I sindacati del settore aereo hanno deciso di spostare lo sciopero previsto per il 16 febbraio al 26 febbraio 2026, causando un cambiamento nelle pianificazioni delle compagnie aeree. La decisione arriva dopo negoziati che hanno portato a un accordo temporaneo e ha come obiettivo di evitare disagi ai passeggeri in un periodo di alta stagione.

21.40 Aerei, sciopero del 16 rinviato al 26220.50 Macron:Ucraina,niente pace senza Europa20.50 Macron: "Vogliamo un'Europa più forte"20.00 Trump:Mosca vuole accordo,Kiev si muova19.15 Nuovi rincari da oggi per le sigarette18.34 Bimbo Napoli,ricerca cuore anche estero17.45 Meloni:cambiato modo di agire in Africa17.03 Scioperi settore aereo,Salvini precetta16.34 Iran, tre dissidenti liberi su cauzione "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Matteo Salvini ha annunciato che lo sciopero dei lavoratori dell’aria previsto il 16 febbraio e il 7 marzo 2026 rischia di rovinare le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Gli scioperi nel settore aereo sono stati confermati per il 16 febbraio e il 7 marzo 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Trasporto aereo, scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo: il Garante chiede il rinvio, i sindacati vanno avanti, Salvini pronto alla precettazione; Scioperi aerei a febbraio e marzo, Garante: Spostarli dopo le Olimpiadi invernali 2026; Scioperi aerei, i sindacati confermano lo stop durante le Olimpiadi. Salvini: Irresponsabili e anti-italiani; Scioperi aerei, i sindacati tirano dritto: stop il 16 febbraio e il 7 marzo nonostante l’alt del Garante.

I sindacati rinviano lo sciopero degli aerei al 26 febbraioFilt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac, Anp in ottemperanza all'ordinanza di oggi del Ministero dei trasporti, hanno differito gli scioperi di 24 ore di tutto il personale previsti per il giorno 16 ... ansa.it

Sciopero aerei 16 febbraio 2026: tutti i voli cancellatiScopri tutto sullo sciopero aerei del 16 febbraio 2026 e come potrebbe influenzare la giornata di lunedì, con i voli cancellati e garantiti. sicurauto.it

#Sciopero degli aerei, niente dietrofront dei sindacati. #Salvini: “Sarà precettazione" x.com

Sciopero aerei 16 febbraio: i sindacati confermano lo stop, ma il Ministro Salvini annuncia la precettazione per evitare disagi durante le Olimpiadi >> https://tinyurl.com/tyz3bd57 - facebook.com facebook