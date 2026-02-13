Adriano Celentano riappare sui social per qualcuno è un indizio su Sanremo 2026

Adriano Celentano torna sui social dopo anni di silenzio. Pubblica un video con immagini di Rock Economy e alcune foto recenti, mostrando ancora una volta la sua presenza sui social a 88 anni. Per ora, non ci sono annunci ufficiali, ma molti pensano che questa sua ripresa possa essere un segnale per il prossimo Festival di Sanremo 2026.

Adriano Celentano torna sui social dopo anni di silenzio: video con immagini di Rock Economy e foto attuale a 88 anni. "Potrei anche peggiorare, ma non ve lo garantisco". Si riapre l'ipotesi del ritorno in Rai, magari a Sanremo.🔗 Leggi su Fanpage.it

