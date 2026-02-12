Celentano riappare sui social | Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco
Adriano Celentano torna sui social dopo anni di silenzio. Con un video breve, il cantante si mostra in versione più autentica, con un messaggio diretto ai fan: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco”. Lo ha pubblicato sui suoi canali, accompagnato da immagini live dall’Arena di Verona del 2012, che si uniscono a una sua foto attuale. Un ritorno che sorprende e lascia tutti a chiedersi cosa ci riserva in futuro.
(Adnkronos) – Sulle note di “Soli” e un mix-up di immagini live dall’Arena di Verona dallo storico evento del 2012 Rock Economy, Adriano Celentano pubblica sui suoi canali un breve video che termina con una sua immagine attuale. Celentano riappare, con lo sguardo di sempre, accompagnando il post con una frase all’insegna della sua proverbiale . L'articolo Celentano riappare sui social: “Potrei anche peggiorare. ma non ve lo garantisco” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Celentano Riappare
Fabrizio Corona riappare sui social, ma viene nuovamente oscurato. E annuncia: "Denuncio Mediaset per tentata estorsione"
Fabrizio Corona torna sui social, ma viene subito oscurato.
Roma, Ünder riappare sui social: commento nostalgico sotto un gol storico
Cengiz Ünder torna a far parlare di sé sui social, postando un commento nostalgico sotto un gol storico della Roma.
Adriano Celentano - Esco di rado e parlo ancora meno - 2000 - full album
Ultime notizie su Celentano Riappare
Celentano riappare sui social, «Ppotrei anche peggiorare... ma non ve lo garantisco»Il «molleggiato» riappare, ironico come sempre, accompagnando il post con una frase che è già cult: «Potrei anche peggiorare... ma non ve lo garantisco!». Autoironia tagliente e quell'aura che non ... corriere.it
Adriano Celentano riappare sui social: Potrei anche peggiorare... ma non ve lo garantiscoIn un video montaggio immagini del concerto all’Arena del 2012 e una foto attuale ... msn.com
SANREMO FLOP. Edizione 2004, serata finale. Celentano appare e si esibisce, con @Simo_Ventura e Tony Renis che ballano sulle note di "Rip it Up". Ogni volta che recupero questa clip seguo con lo sguardo esclusivamente Renis e rido dall'inizio alla fine. x.com
La Celentano non è in sé. Poi è lei a confessarlo: ho s... facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.