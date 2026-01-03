Forza Italia a Sarno ha deciso di rinnovare la propria strategia, abbandonando l’attuale alleanza con Francesco Squillante. Dopo mesi di incertezza, il partito punta a consolidare il centrodestra locale e a definire una posizione politica stabile e condivisa. Questa svolta mira a rafforzare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico cittadino, puntando su un'unione di intenti tra le forze del centrodestra per affrontare le sfide future.

Tempo di lettura: 4 minuti Dopo mesi di equilibrio instabile nella maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante, Forza Italia a Sarno volta pagina, serra le fila e ritrova una linea politica chiara e riconoscibile. Il partito azzurro archivia definitivamente l’esperienza di sostegno all’amministrazione comunale e ufficializza il ritorno all’opposizione, rilanciando identità, visione e appartenenza al centrodestra. A dare il segno politico più netto del nuovo corso è stato l’ex consigliere comunale Giuseppe Agovino, riferimento storico del partito berlusconiano a Sarno. Agovino ha spiegato come il sostegno iniziale al progetto Squillante fosse nato in una fase di cortocircuito del centrodestra, all’interno di un disegno civico e ibrido che avrebbe dovuto guardare al futuro della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forza Italia cambia rotta a Sarno: “Nessun futuro politico con Squillante, ora uniamo il centrodestra”

Leggi anche: E ora Forza Italia propone Formigoni come candidato presidente in Lombardia: “Sarebbe ottimo per il centrodestra”

Leggi anche: Piazza Cittadella divide il centrodestra: Forza Italia e Liberali stanno con Putzu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Servizio idrico, Forza Italia e Lega di Novi: Sentenza del TAR smentisce una strategia sbagliata di Muliere, ora serve cambiare rotta; Sondaggi politici, FdI recupera. Sempre testa a testa tra Lega e Forza Italia; Manovra da 22 miliardi, Casasco: “Forza Italia ha corretto la rotta a favore di imprese e crescita”; Sanità a Parma, Petrelli (Forza Italia): Una crisi di guida politica.

Manovra da 22 miliardi, Casasco: "Forza Italia ha corretto la rotta a favore di imprese e crescita" - Dopo il via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi, Casasco rivendica il ruolo di Forza Italia nel rendere la Legge di Bilancio più favorevole a imprese e crescita, tra incentivi, stop a nuove ... msn.com