Forza Italia cambia rotta a Sarno | Nessun futuro politico con Squillante ora uniamo il centrodestra
Forza Italia a Sarno ha deciso di rinnovare la propria strategia, abbandonando l’attuale alleanza con Francesco Squillante. Dopo mesi di incertezza, il partito punta a consolidare il centrodestra locale e a definire una posizione politica stabile e condivisa. Questa svolta mira a rafforzare il ruolo di Forza Italia nel panorama politico cittadino, puntando su un'unione di intenti tra le forze del centrodestra per affrontare le sfide future.
Tempo di lettura: 4 minuti Dopo mesi di equilibrio instabile nella maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante, Forza Italia a Sarno volta pagina, serra le fila e ritrova una linea politica chiara e riconoscibile. Il partito azzurro archivia definitivamente l’esperienza di sostegno all’amministrazione comunale e ufficializza il ritorno all’opposizione, rilanciando identità, visione e appartenenza al centrodestra. A dare il segno politico più netto del nuovo corso è stato l’ex consigliere comunale Giuseppe Agovino, riferimento storico del partito berlusconiano a Sarno. Agovino ha spiegato come il sostegno iniziale al progetto Squillante fosse nato in una fase di cortocircuito del centrodestra, all’interno di un disegno civico e ibrido che avrebbe dovuto guardare al futuro della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
