Distrofia muscolare parte un nuovo ambulatorio grazie a Uildm Bergamo

A Bergamo è stato avviato all’inizio di gennaio un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da distrofia muscolare. La struttura, promossa da Uildm Bergamo, offre servizi specialistici e supporto per le persone con questa condizione, contribuendo a migliorare l’assistenza e la qualità di vita dei pazienti nella zona.

Bergamo. È stato avviato all’inizio di gennaio il nuovo ambulatorio rivolto ai pazienti con distrofia muscolare. Un’infermiera Case manager è presente all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in Neurologia (Torre 3 piano 1°) tutti i martedì e mercoledì dalle 13 alle 18 per un supporto ai pazienti e alle famiglie sul percorso di cura, sulla gestione domiciliare e la continuità assistenziale. L’infermiera è reperibile nelle stesse giornate e fasce orarie anche telefonicamente al numero 035.2673830, la nuova linea diretta dedicata alle patologie neuromuscolari. L’iniziativa è promossa da Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Sezione di Bergamo ODV ETS (Organizzazione di Volontariato e Enti del Terzo Settore), con il supporto dei Centri Clinici NeMO di Milano e Brescia, che contribuiscono per la parte di formazione del personale infermieristico dedicato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Distrofia muscolare, al Papa Giovanni un nuovo ambulatorio con linea telefonica direttaÈ stato inaugurato presso l’ospedale Papa Giovanni un nuovo ambulatorio dedicato alla distrofia muscolare, gestito in collaborazione con Uildm Bergamo.

