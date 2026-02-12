Se ne è andata Maria Franca Ferrero, la donna nota come la “signora Nutella”. La vedova di Michele Ferrero, il fondatore dell’azienda che ha portato nel mondo la crema di nocciole, ha lasciato un segno forte. Era una donna di carattere, che amava condividere momenti semplici, come pranzare in mensa con gli operai. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la famiglia e per l’intera azienda.

Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele, il creatore dell’impero dolciario famoso in tutto il mondo per la Nutella. Una donna stimata da tutti per la sua semplicità. Una donna semplice. Il 19 dicembre scorso Maria Franca Ferrero era stata nominata all’unanimità dall’assemblea straordinaria presidente onorario a vita della Ferrero Internationa l. Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939. Dopo il ginnasio e il liceo aveva frequentato la scuola per interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell’azienda di Alba, prossima a diventare una multinazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Maria Franca Ferrero, la “signora Nutella”: una donna di spessore che mangiava in mensa con gli operai

