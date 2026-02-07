Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato. La ragazza avrebbe dovuto compiere 18 anni a ottobre. La sua morte ha sconvolto la piccola comunità, che si chiede cosa sia successo e chi possa essere coinvolto. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce sulla tragica vicenda.

Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre Zoe Trinchero, la r agazza uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Un 20enne, conoscente della vittima, è stato arrestato e condotto in carcere dopo aver ammesso le proprie responsabilità davanti al pm di turno della procura di Alessandria. Chi era Zoe Trinchero. La vittima era originaria di Montegrosso d’Asti, paese di duemila anime dell’Astigiano. Da circa due mesi lavorava nel bar della stazione ferroviaria di Nizza Monferrato, dove si trovava anche ieri sera, prima di raggiungere gli amici in un locale del centro. Al termine del turno aveva parlato con il titolare, che le aveva prospettato la possibilità di un contratto a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato

