addio a zichichi abruzzo in lutto tra scienza memoria istituzioni e futuro

Questa mattina l’Abruzzo si è svegliata in lutto per la scomparsa di Antonino Zichichi. Ricercatori, istituzioni e cittadini lo ricordano come uno dei più grandi scienziati italiani, che ha dedicato la vita ai Laboratori del Gran Sasso. In tanti hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando come il suo lavoro abbia lasciato un segno importante nella cultura e nell’economia del territorio.

Roma - Messaggi unanimi da politica, amministrazioni e imprese ricordano il ruolo strategico del fisico nei Laboratori del Gran Sasso e l’impatto culturale, educativo, economico nazionale. È diffuso in tutto l’Abruzzo un sentimento di profondo cordoglio per la scomparsa del fisico Antonino Zichichi, indicato da esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo produttivo come figura determinante per la crescita e l’affermazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Numerosi i messaggi che sottolineano il valore scientifico e simbolico della sua attività, ritenuta centrale per il territorio e per l’intero panorama accademico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

È morto a 96 anni il fisico e divulgatore Antonino Zichichi.

