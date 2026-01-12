Nicolais | Braga ' uomo di scienza e dialogo presto ricordo in aula'

Luigi Nicolais, figura di rilievo nel campo della scienza e delle istituzioni, si appresta a essere ricordato in un evento pubblico. Conosciuto per il suo contributo al dialogo e alla mediazione, ha dedicato la sua carriera a mettere al servizio della collettività le proprie competenze. La sua presenza in aula rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo della scienza nel progresso sociale.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Luigi Nicolais è stato uomo di scienza, ma anche uomo delle istituzioni, ha messo a disposizione della collettività le sue conoscenze e le sue capacità di dialogo e mediazione. Un impegno che abbiamo apprezzato nella sua attività di deputato e ministro. Ho chiesto alla Presidenza della Camera di poter ricordare presto in modo solenne il suo prezioso contributo. Invio, anche a nome del Gruppo del Partito democratico, un pensiero di vicinanza alla famiglia". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

