Addio a Chris Rea il chitarrista dal cuore italiano | aveva 74 anni e firmò Driving Home for Christmas

Se ne va Chris Rea, il celebre chitarrista britannico noto per la sua interpretazione di “Driving Home for Christmas”. A 74 anni, lascia un segno indelebile nel panorama musicale, grazie al suo stile unico che ha saputo unire rock, blues e malinconia. La sua musica ha accompagnato generazioni, rappresentando un ponte tra culture e emozioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo artistico e musicale.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Chris Rea, l’artista britannico dalla voce calda e graffiante che ha saputo fondere il rock con il blues e la poesia della strada. Il cantautore si è spento il 22 dicembre 2025, all’età di 74 anni, in un ospedale del Berkshire. La notizia è stata diffusa dalla moglie Joan e dalle figlie, che hanno descritto una fine serena arrivata dopo una breve quanto implacabile malattia. La sua morte colpisce profondamente il pubblico proprio a ridosso del Natale, periodo in cui la sua voce risuona ovunque grazie alla celeberrima “Driving Home for Christmas”, un classico nato quasi per caso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

