Ad Aldo Cazzullo la laurea honoris causa in ' Istituzioni Politica e Società'

L'Università di Pisa ha deciso di premiare Aldo Cazzullo con una laurea honoris causa in 'Istituzioni, Politica e Società'. La scelta è arrivata in riconoscimento al suo contributo come giornalista e scrittore, che ha spesso analizzato i cambiamenti sociali italiani. La cerimonia si è svolta oggi nell'Aula Magna del Palazzo La Sapienza, di fronte a studenti e docenti interessati alle sue parole.

L'Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in 'Istituzioni, Politica e Società' ad Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, con una cerimonia che si è svolta oggi 13 febbraio 2026 nell'Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza. La cerimonia è stata aperta dal saluto del rettore Riccardo Zucchi; a seguire, il professor Saulle Panizza, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze politiche e direttore del Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura, ha letto la motivazione del conferimento. La laudatio è stata tenuta dal professor Andrea Borghini, ordinario di Sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze politiche.