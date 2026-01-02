Saldi attenzione ai tranelli negli acquisti a rate e nel commercio online | oneri e tassi di interesse nascosti
Con l’inizio dei saldi invernali, si ampliano le opportunità di risparmio, ma è importante prestare attenzione ai possibili rischi negli acquisti online e a rate. Oneri nascosti e tassi di interesse non sempre evidenti possono influire sul costo finale. Informarsi correttamente aiuta a evitare spiacevoli sorprese e a fare scelte più consapevoli durante questa fase di acquisti.
Con l’avvio dei saldi invernali aumentano le occasioni di risparmio, ma crescono anche le insidie per i consumatori. Accanto a pratiche scorrette ormai note, si affermano nuove modalità di vendita legate soprattutto al commercio digitale, che rischiano di vanificare la convenienza degli acquisti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
