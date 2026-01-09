Consorzio di bonifica il Comitato | Delibere nulle e rimborsi dovuti agli agricoltori

Il Comitato Bonifica Sostenibile ha commentato la recente sentenza del Tar sulla contribuenza consortile, sottolineando che le delibere contestate sono nulle e che gli agricoltori devono ricevere i rimborsi dovuti. Dopo le decisioni giudiziarie, il Comitato ribadisce l’importanza di rispettare le norme e tutelare gli interessi degli operatori agricoli coinvolti. La questione evidenzia la necessità di un’azione trasparente e corretta nell’ambito delle gestioni consortili

«Errare è umano, perseverare è diabolico». È con queste parole che il Comitato Bonifica Sostenibile torna a intervenire sulla vicenda della contribuenza consortile, dopo la sentenza del Tar che – secondo quanto sostenuto dal Comitato – avrebbe chiarito in modo definitivo i limiti dell'azione. Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori: il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi, tutto da rifare. Consorzio di Bonifica Centro: "Le bollette potrebbero aumentare" - Nuovo capitolo del contenzioso tra le imprese agricole riunite in un comitato e il consorzio con sede a Chieti.

Consorzio Bonifica Centro, petizione Comitato, 'oneri folli' - Restituire ai consorziati le somme percepite dal 2017 a oggi, se percepite in violazione delle norme di legge e del piano di classifica; rispetto della Legge regionale 45/2019 in materia di ... ansa.it

Aziende vincono al Tar contro Consorzio Bonifica Centro - E' arrivata infatti la decisione del Tar che annulla la delibera 32/2021, e con essa i relativi atti con cui ... ansa.it

Contenzioso con il Consorzio di Bonifica: i 22 sindaci chiedono l'annullamento delle cartelle x.com

Emergenza Piana Reatina: il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina in azione https://www.sabiniatv.it/emergenza-alluvionale-il-consorzio-di-bonifica-etruria-meridionale-e-sabina-in-azione - facebook.com facebook

