Acilia ragazzo accoltellato durante una rissa

Giovedì 12 febbraio, alle 18, un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite in strada ad Acilia. La rissa, scoppiata tra alcuni gruppi di ragazzi, si è conclusa con il ragazzo colpito all’addome e trasportato in ospedale. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il confronto tra i giovani.

I fatti nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio. Due i giovani trasportati in ospedale Un ragazzo è stato accoltellato nel corso di una rissa in strada avvenuta ad Acilia intorno alle 18 di giovedì 12 febbraio. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, i fatti sono accaduti in via di Macchia Saponara. Qui si sarebbero fronteggiati, per motivi ancora da accertare, un gruppo di giovanissimi. Una lite che, improvvisamente, è passata alle vie di fatto con un minorenne che è stato colpito alla gamba presumibilmente con un'arma da taglio. Anche un altro giovane è rimasto ferito.🔗 Leggi su Romatoday.it

