Acilia ragazzo accoltellato durante una rissa

Da romatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 12 febbraio, alle 18, un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite in strada ad Acilia. La rissa, scoppiata tra alcuni gruppi di ragazzi, si è conclusa con il ragazzo colpito all’addome e trasportato in ospedale. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il confronto tra i giovani.

I fatti nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio. Due i giovani trasportati in ospedale Un ragazzo è stato accoltellato nel corso di una rissa in strada avvenuta ad Acilia intorno alle 18 di giovedì 12 febbraio. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, i fatti sono accaduti in via di Macchia Saponara. Qui si sarebbero fronteggiati, per motivi ancora da accertare, un gruppo di giovanissimi. Una lite che, improvvisamente, è passata alle vie di fatto con un minorenne che è stato colpito alla gamba presumibilmente con un'arma da taglio. Anche un altro giovane è rimasto ferito.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su acilia ragazzo

Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano

Questa mattina presto, intorno alle 5, un giovane di 21 anni è stato ferito durante una rapina in strada a Milano.

Scoppia la rissa durante una festa per il Capodanno, 24enne accoltellato finisce in ospedale: è in prognosi riservata

Durante una festa privata per il Capodanno, si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni partecipanti.

RISSA TRA RAGAZZI: SPUNTA UN COLTELLO, GIOVANE DENUNCIATO DAI CARABINIERI | 21/10/2025

Video RISSA TRA RAGAZZI: SPUNTA UN COLTELLO, GIOVANE DENUNCIATO DAI CARABINIERI | 21/10/2025

Ultime notizie su acilia ragazzo

Ragazzo accoltellato, Atif resta in carcere. Il gip: 'Ha ucciso con brutalità e disinvoltura'Le modalità dell'omicidio di Aba Youssef da parte di Zouhair Atif sono state connotate da peculiare brutalità e allarmante disinvoltura. Lo scrive il gip della Spezia nell'ordinanza che dispone la ... ansa.it