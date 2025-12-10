Caos in un negozio clandestino fermato e accompagnato al CPR
Ieri mattina, a Modena, è scoppiato un caos in un negozio durante un intervento della Polizia di Stato. Un cittadino nigeriano di 40 anni è stato fermato e trasferito al CPR di Torino, in esecuzione di un provvedimento di trattenimento emesso dal Questore. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla situazione legata ai controlli e alle procedure di rimpatrio.
Ieri mattina, la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione al provvedimento di trattenimento emesso dal Questore, accompagnando un cittadino nigeriano di 40 anni presso il CPR – Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino. Da qui, nei prossimi giorni, verrà avviato il procedimento per il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Nel magico caos del multiverso è arrivato Rebirth di Cranio : un gestionale profondo, strategico e super coinvolgente. Ricostruisci il mondo, ottimizza le tue scelte e guida la rinascita… una mossa brillante dopo l’altra ? Lo trovi in negozio: The Magic Sp - facebook.com Vai su Facebook
Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel 2030” pianetamilan.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it