Caos in un negozio clandestino fermato e accompagnato al CPR

Ieri mattina, a Modena, è scoppiato un caos in un negozio durante un intervento della Polizia di Stato. Un cittadino nigeriano di 40 anni è stato fermato e trasferito al CPR di Torino, in esecuzione di un provvedimento di trattenimento emesso dal Questore. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla situazione legata ai controlli e alle procedure di rimpatrio.

