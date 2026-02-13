Accidenti alle donne per la regia di Federico Fondaroni al Cas Tortaia
Accidenti alle donne” di Federico Fondaroni sarà portato in scena domenica 15 febbraio alle 17, al Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28, Arezzo, nel nuovo appuntamento di “Tortaia a Teatro”.
Arezzo, 13 febbraio 2026 – Domenica 15 febbraio alle ore 17,00 nuovo appuntamento con “Tortaia a Teatro” presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo. Sarà in scena la compagnia teatrale “Suppergiù” di Città di Castello che presenta “ Accidenti alle donne” per la regia di Federico Fondaroni. Una commedia brillante la cui trama utilizza in maniera divertente i meccanismi comici dell’inganno, lo scambio di persona, i sotterfugi e situazioni surreali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
