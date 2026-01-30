Gli scherzi dell’amore in scena al Cas Tortaia

Domenica primo febbraio alle 17, presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia, ad Arezzo, andrà in scena lo spettacolo “Gli scherzi dell’amore”. L’evento fa parte della rassegna “Tortaia a Teatro” e promette un pomeriggio di divertimento per il pubblico locale.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Domenica primo febbraio alle ore 17,00 nuovo appuntamento con “ Tortaia a Teatro ” presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo. Sarà in scena la compagnia teatrale “Ridi Pagliaccio ” di Grosseto che presenta “ Gli scherzi dell’amore”. La commedia prende spunto dal genio tragicomico di Anton Cechov nella quali personaggi raccontano in modo divertito e irriverente le personali vicende sull’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Gli Scherzi DellAmore

Domenica 18 gennaio alle ore 17, presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo, si terrà lo spettacolo “Una casa di pazzi”.

Ultime notizie su Gli Scherzi DellAmore

