Gli scherzi dell’amore in scena al Cas Tortaia

Domenica primo febbraio alle 17, presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia, ad Arezzo, andrà in scena lo spettacolo “Gli scherzi dell’amore”. L’evento fa parte della rassegna “Tortaia a Teatro” e promette un pomeriggio di divertimento per il pubblico locale.

Arezzo, 30 gennaio 2026 –  Domenica primo febbraio alle ore 17,00 nuovo appuntamento con “ Tortaia a Teatro ” presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo. Sarà in scena la compagnia teatrale “Ridi Pagliaccio ” di Grosseto che presenta “ Gli scherzi dell’amore”. La commedia prende spunto dal genio tragicomico di Anton Cechov nella quali personaggi raccontano in modo divertito e irriverente le personali vicende sull’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

