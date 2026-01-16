Una casa di pazzi lo spettacolo al Cas Tortaia

Domenica 18 gennaio alle ore 17, presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo, si terrà lo spettacolo “Una casa di pazzi”. L’evento, inserito nel ciclo “Tortaia a Teatro”, offre un’occasione di intrattenimento e riflessione in un contesto di partecipazione cittadina. L’ingresso è libero, e l’appuntamento è rivolto a tutti coloro interessati a scoprire un momento di teatro nel cuore della città.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio alle ore 17,00 nuovo appuntamento con " Tortaia a Teatro " presso il Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in Via Alfieri 28 ad Arezzo. Sarà in scena la compagnia "Le voci di dentro" di Assisi che presenta un testo di Roberto D'Alessando " Una casa di pazzi" per la regia di Gianni Bevilacqua. Una commedia con quattro personaggi e tanti divertenti colpi di scena.

